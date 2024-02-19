Esau (Heide) Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Esau (Heide) Margaretha

Место рождения

Kamenka, Orenb. rus.

Дата рождения

01.09.1903

Дата смерти

15.06.1980

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1903

Отец: Heide Jakob

Мать: Heide (Abrams) Margaretha

Бракосочетание
17.06.1922

Муж: Esau Jacob Peter 209742

Рождение ребёнка
12.03.1923

Сын: Esau Jacob J 213169

Отец ребёнка: Esau Jacob Peter 209742

Рождение ребёнка
17.06.1927

Дочь: (Esau) Margareta 213171

Отец ребёнка: Esau Jacob Peter 209742

Рождение ребёнка
19.04.1929

Дочь: Toews (Esau) Maria 213172

Отец ребёнка: Esau Jacob Peter 209742

Рождение ребёнка
16.09.1939

Сын: Esau Peter 215306

Отец ребёнка: Esau Jacob Peter 209742

Смерть
15.06.1980

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