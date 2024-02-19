Esau (Heide) Margaretha
Место рожденияKamenka, Orenb. rus.
Дата рождения01.09.1903
Дата смерти15.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1903
Отец: Heide Jakob
Бракосочетание
17.06.1922
Рождение ребёнка
12.03.1923
Сын: Esau Jacob J 213169
Отец ребёнка: Esau Jacob Peter 209742
Рождение ребёнка
17.06.1927
Дочь: (Esau) Margareta 213171
Отец ребёнка: Esau Jacob Peter 209742
Рождение ребёнка
19.04.1929
Дочь: Toews (Esau) Maria 213172
Отец ребёнка: Esau Jacob Peter 209742
Рождение ребёнка
16.09.1939
Сын: Esau Peter 215306
Отец ребёнка: Esau Jacob Peter 209742
Смерть
15.06.1980