Османов Гаджимурад Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсманов Гаджимурад Юсупович

Османов Гаджимурад Юсупович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Османов Юсуп Магомедович

Мать: Алиева Рукият Нурудиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close