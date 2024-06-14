Ананьина Зиновия Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корелин Ананасий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Дочь: (Ананьина) Ксения Титовна
Отец ребёнка: Корелин Ананасий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Ананьина) Хиония II Титовна
Отец ребёнка: Корелин Ананасий
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ананьина) Евпраксия Титовна
Отец ребёнка: Ананьин Тит/Тихон Васильевич
Смерть
После 1855