Ананьина Зиновия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньина Зиновия Ларионовна

Ананьина Зиновия Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1855

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Ананасий

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Дочь: (Ананьина) Ксения Титовна

Отец ребёнка: Корелин Ананасий

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Ананьина) Хиония II Титовна

Отец ребёнка: Корелин Ананасий

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1849

Муж: Ананьин Тит/Тихон Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ананьина) Евпраксия Титовна

Отец ребёнка: Ананьин Тит/Тихон Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1855

Мы используем куки для улучшения работы сайта.