Цветков Николай
Место рожденияд.Новое Село, Тихвинский р-он, Ленинградская обл.
Дата рождения12.02.1929
Дата смерти16.11.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1929
Отец: Цветков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова (Васильева) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист электровоза
Смерть
16.11.1988