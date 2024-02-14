Цветков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Николай

Место рождения

д.Новое Село, Тихвинский р-он, Ленинградская обл.

Дата рождения

12.02.1929

Дата смерти

16.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1929

Отец: Цветков Иван

Мать: Цветкова (Пугачева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова (Васильева) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова (Васильева) Антонина

Работа или профессия
Неизвестно
Машинист электровоза
Смерть
16.11.1988

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