Морозова (Грошикова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1870
Рождение ребёнка
19.02.1874
Дочь: Морозова (Морозова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
11.10.1875
Отец ребёнка: Морозов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
16.04.1877
Отец ребёнка: Морозов Иван Илларионович
Смерть
Неизвестно