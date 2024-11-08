Морозова (Грошикова) Евгения Ивановна Около 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова (Грошикова) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1870

Муж: Морозов Иван Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1874

Дочь: Морозова (Морозова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1875

Сын: Морозов Иван Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.04.1877

Сын: Морозов Семен Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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