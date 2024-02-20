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Дардур Николай Фотиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дардур Фотий Михайлович

Мать: Ирина Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дардур Анастасия Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дардур Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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