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Ирина Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.05.1863

Дочь: Евдокия Фотиевна

Отец ребёнка: Дардур Фотий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дардур Николай Фотиевич

Отец ребёнка: Дардур Фотий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дардур Фотий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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