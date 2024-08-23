Денисова Александра Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Антонов-Ерофеичев (Сергеев) Симеон Дмитриевич
Отец ребёнка: Антонов Димитрий Сергеевич
Сын: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич
Отец ребёнка: Антонов Димитрий Сергеевич
Сын: Антонов-Ерофеичев (Сергеев) Василий Димитриевич
Отец ребёнка: Антонов Димитрий Сергеевич
Дочь: Антонова-Ерофеичева (Сергеева) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Антонов Димитрий Сергеевич
Сын: Киприянов-Даниилов-Серединин (Марков) Павел Адрианович
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович
Дочь: Киприянова-Даниилова-Серединина (Маркелова-Маркова) Васса Адриановна
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович
Сын: Киприянов-Данилов-Серединин (Маркелов-Марков) Василий Адрианович
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович