Денисова Александра Игнатьевна 1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова Александра Игнатьевна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.
1811 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1831 ст.

Муж: Антонов Димитрий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1832 ст.

Сын: Антонов-Ерофеичев (Сергеев) Симеон Дмитриевич

Отец ребёнка: Антонов Димитрий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Антонов (Сергеев) Мамонт Димитриевич

Отец ребёнка: Антонов Димитрий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1835 ст.

Сын: Антонов-Ерофеичев (Сергеев) Василий Димитриевич

Отец ребёнка: Антонов Димитрий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1839 ст.

Дочь: Антонова-Ерофеичева (Сергеева) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Антонов Димитрий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.02.1848 ст.

Муж: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1849 ст.

Сын: Киприянов-Даниилов-Серединин (Марков) Павел Адрианович

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1853 ст.

Дочь: Киприянова-Даниилова-Серединина (Маркелова-Маркова) Васса Адриановна

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1855 ст.

Сын: Киприянов-Данилов-Серединин (Маркелов-Марков) Василий Адрианович

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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