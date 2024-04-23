Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Петрович

Михаил Петрович

Место рождения

Козлово, Нелидовский район, Тверская область

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Нелидовский район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Агрипина Николаевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Агрипина Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Агрипина Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Агрипина Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Агрипина Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
?.08.1907

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1910

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: Агрипина Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1913

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Агрипина Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1916

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Агрипина Николаевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.