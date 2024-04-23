Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
21.02.1898
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
?.08.1907
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1910
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
15.05.1913
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
08.04.1916
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Агрипина Николаевна