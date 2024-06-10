Иван Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
ГАСО, 24-25-330, 26об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев 1834, 29л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысуева Е
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васса (Василиса) Ивановна
Мать ребёнка: Сысуева Е
ГАСО, рев 1834, 29л
Рождение ребёнка
1823
Сын: Нефед Иванович
Мать ребёнка: Сысуева Е
ГАСО, рев 1834, 28об
Рождение ребёнка
1830
Сын: Вавил Иванович
Мать ребёнка: Сысуева Фекла Григорьевна
ГАСО, рев 1834, 28об
Смерть
Неизвестно