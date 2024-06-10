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Иван Афонасьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Сысуев Афонасий Васильевич

Мать: (Федорова) Дарья Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысуева Фекла Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысуева Е

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васса (Василиса) Ивановна

Мать ребёнка: Сысуева Е

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29л
Рождение ребёнка
1823

Сын: Нефед Иванович

Мать ребёнка: Сысуева Е

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 28об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Вавил Иванович

Мать ребёнка: Сысуева Фекла Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 28об
Смерть
Неизвестно

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