Логинов Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Григорий

Логинов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева (Логинова) Томара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Логинова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1932

Сын: Логинов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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