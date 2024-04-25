Логинов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева (Логинова) Томара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Логинова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1932
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно