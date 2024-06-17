Якин Егор Евдокимович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якин Егор Евдокимович

Место рождения

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Якин Евдоким Иванович

Мать: Якина Пелагея Ивановна

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якина Степанида Андреевна

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Якина) Аксинья Егоровна

Мать ребёнка: Якина Степанида Андреевна

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Якина) Настасья Егоровна

Мать ребёнка: Якина Степанида Андреевна

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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