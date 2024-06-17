Якин Егор Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Якин Евдоким Иванович
Мать: Якина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Якина) Аксинья Егоровна
Мать ребёнка: Якина Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Якина) Настасья Егоровна
Мать ребёнка: Якина Степанида Андреевна
Смерть
Неизвестно