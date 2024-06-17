Якина Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Якин Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Якин Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Якина) Афросинья Евдокимовна
Отец ребёнка: Якин Евдоким Иванович
Смерть
Неизвестно