Якина Пелагея Ивановна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯкина Пелагея Ивановна

Якина Пелагея Ивановна

Место рождения

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иван

Мать: не указана

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якин Евдоким Иванович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Якин Егор Евдокимович

Отец ребёнка: Якин Евдоким Иванович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Якин Семен Евдокимович

Отец ребёнка: Якин Евдоким Иванович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Якина) Афросинья Евдокимовна

Отец ребёнка: Якин Евдоким Иванович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.