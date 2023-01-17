Архангельский Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти16.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Люблино, Озеры, Московская область
Смерть
16.11.1937
Дрожжино, Ленинский муниципальный район, Московская область