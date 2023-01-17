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Архангельский Василий Михайлович

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Место рождения

Русалкино, Каширский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

16.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Русалкино, Каширский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Люблино, Озеры, Московская область
Смерть
16.11.1937
Дрожжино, Ленинский муниципальный район, Московская область
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