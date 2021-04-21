Софья Григорьева
женский, родилась Около 1736, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
Супруги
Кондратий НикитинОколо 1740 г.р.
Дети
Прасковья КондратьеваОколо 1776 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Прасковья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Никитин
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно