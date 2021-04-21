Софья Григорьева Около 1736 — найти родственников по фамилии на Familio

Софья Григорьева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1736, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Супруги
Кондратий НикитинОколо 1740 г.р.
Дети
Прасковья КондратьеваОколо 1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Прасковья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Никитин

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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