Минюк Ксения Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морзан Тарас
Мать: Морзан Евдокия
Рождение ребёнка
11.10.1932
Дочь: Стасевич (Минюк) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Минюк Василий
Попал в плен (военное)
Между 1939 и 1945
Немецкие солдаты взяли в плен и на поезде переправили жителей Мотоля в город Росток, Германия, где они работали на немцев
Смерть
Неизвестно