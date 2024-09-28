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Минюк Ксения Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морзан Тарас

Мать: Морзан Евдокия

Рождение ребёнка
11.10.1932

Дочь: Стасевич (Минюк) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Минюк Василий

Мотоль, Ивановский район, Брестская область
Попал в плен (военное)
Между 1939 и 1945
Немецкие солдаты взяли в плен и на поезде переправили жителей Мотоля в город Росток, Германия, где они работали на немцев
Смерть
Неизвестно
Мотоль, Ивановский район, Брестская область

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