Majorin Gustaf Emanuelsson — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMajorin Gustaf Emanuelsson

Majorin Gustaf Emanuelsson

avatar

Место рождения

Jämsä, Finland

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

01.05.1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Jämsä, Finland
Рождение ребёнка
1817

Сын: Majorin Gabriel S

Мать ребёнка: Maria Matintytär

Mäntyharju, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Utridare
Смерть
01.05.1844
Mäntyharju, Savo, Finland
Mäntyharju, Savo, Finland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close