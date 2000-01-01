Majorin Gustaf Emanuelsson
Место рожденияJämsä, Finland
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти01.05.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Jämsä, Finland
Рождение ребёнка
1817
Сын: Majorin Gabriel S
Мать ребёнка: Maria Matintytär
Mäntyharju, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Utridare
Смерть
01.05.1844
Mäntyharju, Savo, Finland
Mäntyharju, Savo, Finland