Чупров Алексей
Место рожденияNaryan Mar, Ненецкий Аутономус Область Russia
Дата рождения1892
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Чупров Дмитрий
Мать: Чупрова Ирина
Naryan Mar, Ненецкий Аутономус Область Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Сын
Мать ребёнка: Чупрова Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Сын
Мать ребёнка: Чупрова Дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1910