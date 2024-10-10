Брейль (Морозова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Breil Viktor
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Zotova (Breil) Lidia
Отец ребёнка: Breil Viktor
Рождение ребёнка
28.04.1953
Рождение ребёнка
27.08.1955
Рождение ребёнка
11.03.1958
Рождение ребёнка
05.06.1959
Сын: Breil Alexander
Отец ребёнка: Breil Viktor
Смерть
Неизвестно