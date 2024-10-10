Брейль (Морозова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брейль (Морозова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1951 г.р.
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1959 г.р.

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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Breil Viktor

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Zotova (Breil) Lidia

Отец ребёнка: Breil Viktor

Рождение ребёнка
28.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Breil Viktor

Рождение ребёнка
27.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Breil Viktor

Рождение ребёнка
11.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Breil Viktor

Рождение ребёнка
05.06.1959

Сын: Breil Alexander

Отец ребёнка: Breil Viktor

Смерть
Неизвестно

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