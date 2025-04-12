Вистенгоф (Паряева) Любовь Александровна
женский, родилась 06.06.1839
умерла 09.09.1873
Супруги
Вистенгоф Пётр Фёдорович1811 г.р.
Дети
Вистенгоф Александр ПетровичНеизвестно г.р.
Вистенгоф Вера ПетровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вистенгоф Александр Петрович
Отец ребёнка: Вистенгоф Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вистенгоф Вера Петровна
Отец ребёнка: Вистенгоф Пётр Фёдорович
Бракосочетание
24.08.1866
Смерть
09.09.1873