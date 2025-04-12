Вистенгоф (Паряева) Любовь Александровна 06.06.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Вистенгоф (Паряева) Любовь Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.06.1839

умерла 09.09.1873

Супруги
Вистенгоф Пётр Фёдорович1811 г.р.
Дети
Вистенгоф Александр ПетровичНеизвестно г.р.
Вистенгоф Вера ПетровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вистенгоф Александр Петрович

Отец ребёнка: Вистенгоф Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вистенгоф Вера Петровна

Отец ребёнка: Вистенгоф Пётр Фёдорович

Бракосочетание
24.08.1866

Муж: Вистенгоф Пётр Фёдорович

Смерть
09.09.1873

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