Вицын Гаврил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти25.01.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Жена: Вицына Христина Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1924
Сын: Вицин Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Вицына Христина Ивановна
Чреповец
Смерть
25.01.1951
Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область