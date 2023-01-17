Вицын Гаврил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вицын Гаврил Ефимович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

25.01.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
1917

Жена: Вицына Христина Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1924

Сын: Вицин Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Вицына Христина Ивановна

Чреповец
Смерть
25.01.1951
Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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