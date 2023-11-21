Фоченкова Елена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
Дата смерти1913
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Борисов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Борисова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Губина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913
Рождение
1974
Отец: Фоченков Кузьма Андреевич
Мать: Екатерина Дмитриевна