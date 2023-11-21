Фоченкова Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоченкова Елена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894

Сын: Борисов Степан Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Борисова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Губина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Иван Филиппович

Смерть
1913
Рождение
1974

Отец: Фоченков Кузьма Андреевич

Мать: Екатерина Дмитриевна

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