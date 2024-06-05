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Никлонский Макар Петрович

Место рождения

Чаплиевка, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неклонский Петр Яковлев (Иаковлев)

Мать: Неклонская Дубовик София? Павловна?

Чаплиевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никлонская Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Арест
Неизвестно
Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
15.01.1906

Жена: Дейколова Харитина Косьмина

Рождение ребёнка
31.12.1911

Дочь: Неклонская Макаровна Мелания

Мать ребёнка: Дейколова Харитина Косьмина

Рождение ребёнка
09.08.1929

Сын: Никлонский Яков Макарович

Мать ребёнка: Никлонская Мария Васильевна

Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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