Никлонский Макар Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Арест
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1906
Рождение ребёнка
31.12.1911
Дочь: Неклонская Макаровна Мелания
Мать ребёнка: Дейколова Харитина Косьмина
Рождение ребёнка
09.08.1929
Сын: Никлонский Яков Макарович
Мать ребёнка: Никлонская Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно