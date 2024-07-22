Анна Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Павел Петрович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Каштанов Павел Петрович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Каштанов Александр Павлович

Отец ребёнка: Каштанов Павел Петрович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Каштанов Павел Петрович

Смерть
Неизвестно

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