Анна Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Каштанов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Каштанов Александр Павлович
Отец ребёнка: Каштанов Павел Петрович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Каштанов Павел Петрович
Смерть
Неизвестно