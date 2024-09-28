Самойленко (Бондаренко) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойленко (Бондаренко) Мария Трофимовна

Самойленко (Бондаренко) Мария Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондаренко Трофим Васильевич

Мать: Бондаренко (Давыденко) Мария Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойленко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальникова (Самойленко) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Самойленко Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапурина (Самойленко) Полина Николаевна

Отец ребёнка: Самойленко Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.