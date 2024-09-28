Самойленко (Бондаренко) Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойленко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова (Самойленко) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Самойленко Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапурина (Самойленко) Полина Николаевна
Отец ребёнка: Самойленко Николай
Смерть
Неизвестно