Симонова Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти25.01.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зотова Варвара
Отец ребёнка: Карповъ Федоръ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Малоземова Марія
Отец ребёнка: Карповъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карповъ Федоръ
Смерть
25.01.1881