Симонова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

25.01.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зотова Варвара

Отец ребёнка: Карповъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Малоземова Марія

Отец ребёнка: Карповъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карповъ Федоръ

Смерть
25.01.1881
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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