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Иван Яковлев

Место рождения

Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.10.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1809

Отец: Примак Второй Муж Яков Самуилов

Мать: Анна Степанова

Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 У кого кто родился 12/14.10.1809 2й Сукроменской волости деревни Семкова у крестьянина Якова Самуилова жена Анна Степанова родила сына Ивана которой молитвован священником Ильей Ильиным оным ж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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