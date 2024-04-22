Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения12.10.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1809
Отец: Примак Второй Муж Яков Самуилов
Мать: Анна Степанова
МК-1809 У кого кто родился 12/14.10.1809 2й Сукроменской волости деревни Семкова у крестьянина Якова Самуилова жена Анна Степанова родила сына Ивана которой молитвован священником Ильей Ильиным оным ж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно