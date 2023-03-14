Колунин Василий Евлампович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колунин Евлампий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступицкая _ Васильевна
Мать ребёнка: Колунина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колунин _ Васильевич
Мать ребёнка: Колунина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колунин _ Васильевич
Мать ребёнка: Колунина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колунина Валентина
Смерть
Неизвестно