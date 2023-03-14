Колунин Василий Евлампович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колунин Василий Евлампович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колунин Евлампий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступицкая _ Васильевна

Мать ребёнка: Колунина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колунин _ Васильевич

Мать ребёнка: Колунина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колунин _ Васильевич

Мать ребёнка: Колунина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колунина Валентина

Смерть
Неизвестно
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