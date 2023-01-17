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Абдулманафова Гульджихан

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шаръязданов Шайхельислам

Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шаръязданова Зулейха

Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шаръязданов Габдулмажит

Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шаръязданов Динислам

Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шаръязданова Гульхамида

Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шаръязданова Шамсиджамал

Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикбаев Шаръяздан

вторая жена
Смерть
Неизвестно
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