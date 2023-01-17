Абдулманафова Гульджихан
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шаръязданова Зулейха
Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шаръязданов Динислам
Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шаръязданова Гульхамида
Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шаръязданова Шамсиджамал
Отец ребёнка: Бикбаев Шаръяздан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикбаев Шаръяздан
вторая жена
Смерть
Неизвестно