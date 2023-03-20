Коптюнина (Косова) Татьяна Н — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптюнина (Косова) Татьяна Н

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Косова Ирина Евлантьевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Коптюнин Василий Ф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коптюнин Василий Ф

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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