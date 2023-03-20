Коптюнина (Косова) Татьяна Н
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: Косова Ирина Евлантьевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Коптюнин Василий Ф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коптюнин Василий Ф
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно