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Мареева Александра Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1911

Дата смерти

21.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1911

Отец: Мареев Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Гавриков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Гавриков Николай Лукьянович

Поздняково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.07.1952

Сын: Мареев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Поздняково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мареева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Поздняково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Поздняково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мареев Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Поздняково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.11.1996
Поздняково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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