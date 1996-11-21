Мареева Александра Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1911
Дата смерти21.11.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1911
Отец: Мареев Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1936
Сын: Гавриков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Гавриков Николай Лукьянович
Рождение ребёнка
29.07.1952
Сын: Мареев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мареева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мареев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мареев Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.11.1996