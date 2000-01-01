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Якущенко Никита Сергеевич
Якущенко Никита Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1990
Пол
Мужской
Отец
Якущенко Сергей Алексеевич
1959 г.р.
Мать
Якущенко (Булах) Любовь Николаевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1990
Отец:
Якущенко Сергей Алексеевич
Мать:
Якущенко Любовь Николаевна
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