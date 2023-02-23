Борисов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Дмитрий Николаевич

Борисов Дмитрий Николаевич

avatar

Место рождения

Село Труевая Маза , Вольский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Труевая Маза , Вольский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
21.01.1907

Жена: Борисова Анастасия Жирнова

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Жирнова

Село Труевая Маза , Вольский уезд , Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
Литовский лейб-гвардии полк
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close