Борисов Дмитрий Николаевич
Место рожденияСело Труевая Маза , Вольский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Труевая Маза , Вольский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
21.01.1907
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Жирнова
Село Труевая Маза , Вольский уезд , Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
Литовский лейб-гвардии полк
Смерть
Неизвестно