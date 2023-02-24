Борисова Анастасия Жирнова
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения24.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
21.01.1907
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Николаевич
Село Труевая Маза , Вольский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно