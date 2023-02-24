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Борисова Анастасия Жирнова

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

24.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886

Отец: Жирнов Мирон Петрович

Мать: Жирнова Агафья Александровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
21.01.1907

Муж: Борисов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Николаевич

Село Труевая Маза , Вольский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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