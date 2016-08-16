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Савченко Михаил Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1915

Дата смерти

30.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915

Отец: Савченко Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1937

Сын: Савченко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Савченко Антонина Акимовна

Рождение ребёнка
09.04.1939

Дочь: Задорожная Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Савченко Антонина Акимовна

Смерть
30.10.1968
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