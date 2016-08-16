Савченко Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1915
Дата смерти30.10.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915
Отец: Савченко Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1937
Сын: Савченко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Савченко Антонина Акимовна
Рождение ребёнка
09.04.1939
Дочь: Задорожная Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Савченко Антонина Акимовна
Смерть
30.10.1968