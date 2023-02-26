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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ермолаев

д.Жиронинок Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Ермолаев

д.Жиронинок Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бабков Потап Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ермолаев

д.Жиронинок Калужской губ.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Трофим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ермолаев

д.Жиронинок Калужской губ.
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