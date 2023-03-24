Wetuschenko (Skogster) Maria Christina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wetuschenko (Skogster) Maria Christina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1839

Дата смерти

04.11.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Wetuschenko Vasili

Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika

Рождение ребёнка
1873

Сын: Wetuschenko Konstantin

Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika

Рождение ребёнка
07.06.1876

Сын: Wetuschenko Petter (Pjotr)

Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika

Рождение ребёнка
08.09.1878

Сын: Wetuschenko Alexander

Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika

Рождение ребёнка
19.02.1881

Дочь: Voutilainen Maria

Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika

Смерть
04.11.1884
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