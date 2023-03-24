Wetuschenko (Skogster) Maria Christina
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1839
Дата смерти04.11.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Wetuschenko Vasili
Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika
Рождение ребёнка
07.06.1876
Сын: Wetuschenko Petter (Pjotr)
Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika
Рождение ребёнка
08.09.1878
Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika
Рождение ребёнка
19.02.1881
Дочь: Voutilainen Maria
Отец ребёнка: Wetuschenko Wasili Jakovinpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1884