Колосова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Колосов Георгий Агеевич (Аггеевич)
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1912
Сын: Колосов Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Колосов Георгий Агеевич (Аггеевич)
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Колосов Георгий Агеевич (Аггеевич)
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно