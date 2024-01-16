Колосова Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Колосов Георгий Агеевич (Аггеевич)

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колосов Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Георгий Агеевич (Аггеевич)

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Колосов Георгий Агеевич (Аггеевич)

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Георгий Агеевич (Аггеевич)

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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