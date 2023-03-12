Семёнова-Тян-Шанская (Кольцова) Капитолина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1871
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961