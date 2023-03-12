Семёнова-Тян-Шанская (Кольцова) Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Тян-Шанская (Кольцова) Капитолина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1871

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович

Смерть
1961
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