Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Антипинъ Константинъ
Антипинъ Константинъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Пол
Мужской
Отец
Антипинъ Захаръ
1857 г.р.
Мать
Антипина (Карташова) Татіана
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Антипинъ Захаръ
Мать:
Антипина Татіана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия