Стенбок-Фермор (Летурнер) Жермен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенбок-Фермор (Летурнер) Жермен

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Место рождения

г. Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

12.02.1900

Дата смерти

16.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
16.05.1929

Муж: Стенбок-Фермор Александр Владимирович

Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
16.06.1985
г. Рюэль-Мальмезон, Иль-де-Франс, Французская республика
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