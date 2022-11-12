Стенбок-Фермор (Летурнер) Жермен 12.02.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стенбок-Фермор (Летурнер) Жермен

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.02.1900, г. Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

умерла 16.06.1985, г. Рюэль-Мальмезон, Иль-де-Франс, Французская республика

Супруги
Стенбок-Фермор Александр Владимирович30.08.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Бракосочетание
16.05.1929

Муж: Стенбок-Фермор Александр Владимирович

Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Смерть
16.06.1985
г. Рюэль-Мальмезон, Иль-де-Франс, Французская республика

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