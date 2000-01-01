Стенбок-Фермор (Летурнер) Жермен
Место рожденияг. Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения12.02.1900
Дата смерти16.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
16.05.1929
Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
16.06.1985
г. Рюэль-Мальмезон, Иль-де-Франс, Французская республика