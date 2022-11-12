Стенбок-Фермор (Летурнер) Жермен
женский, родилась 12.02.1900, г. Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
умерла 16.06.1985, г. Рюэль-Мальмезон, Иль-де-Франс, Французская республика
Супруги
Стенбок-Фермор Александр Владимирович30.08.1878 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
16.05.1929
Нейи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
16.06.1985
г. Рюэль-Мальмезон, Иль-де-Франс, Французская республика