Халцонен Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения03.05.1851
Дата смерти11.11.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1851
Отец: Халцонен Иосиф
Бракосочетание
19.10.1881
Рождение ребёнка
20.11.1883
Мать ребёнка: Халцонен (Тойкка) Катарина Андреевна
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
27.08.1894
Мать ребёнка: Халцонен (Раски) Ева Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1902
Мать ребёнка: Халцонен (Раски) Ева Ивановна
Смерть
11.11.1921