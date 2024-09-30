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Халцонен Иван Иосифович

Место рождения

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.05.1851

Дата смерти

11.11.1921

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1851

Отец: Халцонен Иосиф

Мать: Халцонен (Раппу) Ева Адамовна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
19.10.1881

Жена: Халцонен (Тойкка) Катарина Андреевна

Рождение ребёнка
20.11.1883

Сын: Халцонен Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Халцонен (Тойкка) Катарина Андреевна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1887

Жена: Халцонен (Раски) Ева Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1894

Сын: Халцонен Адам Иванович

Мать ребёнка: Халцонен (Раски) Ева Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1902

Сын: Халцонен Петр Иванович

Мать ребёнка: Халцонен (Раски) Ева Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
11.11.1921

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