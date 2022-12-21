Краевский Александр Павлович
мужской, родился 1890
умер Неизвестно
ОтецКраевский Павел Александрович1857 г.р.
Супруги
Успенская Вера ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Краевский Григорий АлександровичПосле 1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Краевский Павел Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Краевский Григорий Александрович
Мать ребёнка: Успенская Вера Григорьевна
Смерть
Неизвестно