Краевский Александр Павлович 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Краевский Александр Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1890

умер Неизвестно

Отец
Краевский Павел Александрович1857 г.р.
Супруги
Успенская Вера ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Краевский Григорий АлександровичПосле 1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Краевский Павел Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Краевский Григорий Александрович

Мать ребёнка: Успенская Вера Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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