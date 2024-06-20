Королев Харитон Тимофеевич 13.09.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королев Харитон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1892

Дата смерти

18.04.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1892

Отец: Тимофей Михайлович

Мать: Марфа Артемьевна

Крещение
Неизвестно
Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
18.04.1893 ст.
Карай, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
7 месяцев от младенцческой

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