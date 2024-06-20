Королев Харитон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1892
Дата смерти18.04.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1892
Отец: Тимофей Михайлович
Мать: Марфа Артемьевна
Крещение
Неизвестно
Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
18.04.1893 ст.
Карай, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
7 месяцев от младенцческой