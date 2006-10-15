Орлов Руслан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Руслан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2006

Отец: Орлов Алексей Александрович

Мать: Орлова Ольга Николаевна

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