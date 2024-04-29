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Федот Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кузьма Васильевич

Мать: Алена Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Игнатий Федотович

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Елена Федотовна

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Филипп Федотович

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Федотовна

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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