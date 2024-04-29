Федот Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Кузьма Васильевич
Мать: Алена Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Игнатий Федотович
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Елена Федотовна
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Филипп Федотович
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Федотовна
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Смерть
Неизвестно