Параскева Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1795
Сын: Косьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
03.05.1798
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно