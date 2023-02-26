Параскева Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Корнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1795

Сын: Косьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рождение ребёнка
03.05.1798

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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