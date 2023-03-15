Царьков Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царьков Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1980

Сын: Царьков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Царькова Антонина Юрьевна

Рождение ребёнка
22.09.1987

Сын: Царьков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Царькова Антонина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царькова Антонина Юрьевна

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