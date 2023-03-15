Царьков Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1980
Сын: Царьков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Царькова Антонина Юрьевна
Рождение ребёнка
22.09.1987
Сын: Царьков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Царькова Антонина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно