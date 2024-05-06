Ванюрихин (Ванюрхин) Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения15.01.1916 ст.
Дата смерти20.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1916 ст.
Отец: Ванюрхин Федор Порфирьев
Мать: Ванюрхина София Макарова
Призыв на военную службу
14.07.1941
Ванюрихин Павел Федорович Списки призыва и демобилизации Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место призыва: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата п... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1948
Мать ребёнка: Ванюрихина Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рядовой, 16.01.1916, Татарская АССР, Заинский р-н, д. Нератовка, Место службы: 640 стрелковый полк,стрелок
Военная награда
Неизвестно
Ванюрихин Павел Федорович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Воинское звание: рядовой Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 24.09.1966 ... Показать все
Смерть
20.03.1979