Ванюрихин (Ванюрхин) Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрихин (Ванюрхин) Павел Федорович

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Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.01.1916 ст.

Дата смерти

20.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1916 ст.

Отец: Ванюрхин Федор Порфирьев

Мать: Ванюрхина София Макарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Призыв на военную службу
14.07.1941
Ванюрихин Павел Федорович Списки призыва и демобилизации Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место призыва: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата п... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1948

Сын: Ванюрихин Иван Павлович

Мать ребёнка: Ванюрихина Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюрихина Варвара Васильевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
Неизвестно
Рядовой, 16.01.1916, Татарская АССР, Заинский р-н, д. Нератовка, Место службы: 640 стрелковый полк,стрелок
Военная награда
Неизвестно
Ванюрихин Павел Федорович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Воинское звание: рядовой Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 24.09.1966 ... Показать все
Смерть
20.03.1979
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