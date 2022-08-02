Бегинина (Пигарёва) Анастасия Кирилловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бегинина (Пигарёва) Анастасия Кирилловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Пигарёв Кирилл Васильевич31.03.1911 г.р.
Супруги
Бегинин Евгений Иванович21.07.1943 г.р.
Дети
Бегинина Надежда ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пигарёв Кирилл Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бегинина Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Бегинин Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегинин Евгений Иванович

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