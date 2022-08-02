Бегинина (Пигарёва) Анастасия Кирилловна
женский, родилась Неизвестно
ОтецПигарёв Кирилл Васильевич31.03.1911 г.р.
Супруги
Бегинин Евгений Иванович21.07.1943 г.р.
Дети
Бегинина Надежда ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пигарёв Кирилл Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бегинина Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Бегинин Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно